Преимущества работы в облаке
точки мира 24/7
можно арендовать
по работе в 1С
на собственную
инфраструктуру
Автоматизируйте бизнес с облачными решениями 1С — для доступа к возможностям программного обеспечения 24/7 с любого устройства. С 1BITcloud вы сможете использовать все преимущества облаков — безопасность, выгоду и удаленный доступ.
1С в облаке — решение, которое дает возможность сотрудникам пользоваться конфигурациями 1С в любое время, находясь в офисе или работая из дома. Все, что необходимо для подключения — доступ к интернету. Благодаря низким ценам, программное обеспечение одинаково подходит для малого, среднего и крупного бизнеса.
Одно из главных преимуществ 1С в облаке — безопасность. Серверы нашей компании размещены только в проверенных и современных дата-центрах с отказоустойчивостью в 99,982% на территории России — в полном соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных» и другими НПА.
Для удобной, выгодной и безопасной работы с 1С облако, обращайтесь к профессионалам — в компанию 1BITcloud. Мы работаем с 2006 года, успешно внедряем решения 1С в разных сферах бизнеса и поддерживаем клиентов 24/7.
Наши преимущества:
Выгодные тарифы.
В стартовую стоимость включено все необходимое для быстрой и комфортной работы: все возможности выбранной конфигурации, регулярные обновления, заботливая служба поддержки.
Легкий старт.
Оставляйте заявку на нашем сайте и получайте доступ к облачным решениям 1С в течение 1 часа — быстро и удобно.
Акции и скидки.
Предоставляем бесплатный тестовый доступ к программам 1С на 30 дней.
Нужна консультация? Позвоните нам по телефону 8 (495) 748-40-40 или оставьте свой номер для обратного звонка специалиста — мы предложим выгодный тариф для вашей компании, расскажем о действующих акциях и ответим на все возникшие вопросы!