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О сервисе
облачных решений

1BITcloud является официальным партнером 1С по предоставлению во временное пользование программ на технологической платформе 1С:Предприятие 8. У нас Вы можете взять в аренду не только лицензии 1С, но и отраслевые решения компании первый Бит.

Также мы можем разместить в облаках уже приобретенное лицензионное ПО или организовать облачную инфраструктуру с последующим администрированием.

Подберите облачное
решение за 1 минуту!
Ответьте на несколько вопросов, чтобы узнать какое облако подходит именно Вам!
Бонусы после прохождения теста
Бесплатный доступ на 30 дней
Скидка 50% на программы 1С
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Чем занимается ваша компания?
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Какое количество пользователей будут работать у вас одновременно?
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Нужен ли вам SQL / Клиент-серверный режим работы?
(Требуется для крупных баз объемом более 4 ГБ)
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Отлично! Приобретена ли у вас лицензия “1С”?
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Есть ли у вас сервис 1С:КП (ИТС)?
(Информационно-технологическое сопровождение 1C)
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Отличный старт! Вы бы хотели разместить в облаке только программу 1С?
При выборе услуг в облаке, важно обратить внимание, что можно разместить не только 1С, но и другое ПО, например, почтовый клиент, Microsoft Office, телефонию, PDF reader и т.д.
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Есть у вас уже наработанная база 1С?
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Вам нужно будет дорабатывать ваше решение под специфику организации?
(Доработки программных продуктов 1С означает внесение изменений в исходный код или разработка и установка расширения)
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Вам необходима возможность самостоятельного администрирования?
В случае администрирования сервера
специалистами 1BITcloud, вы получаете:
  • Контроль за установкой обновлений и антивирусной защитой.
  • Обслуживание рабочих мест и устранение уязвимостей.
  • Отчетность на e-mail ответственных сотрудников и ежедневный обзор метрик.
  • Контроль за установкой обновлений и антивирусной защитой и управление ролями сервера.
  • Уведомления о критической ситуации с сервером в любое время суток.
  • Мониторинг основных параметров сервера в режиме 24/7.
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Планируете ли вы подключение кассового оборудования?
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Вам нужно будет дорабатывать базу под специфику организации?
(Доработки программных продуктов 1С означает внесение изменений в исходный код или разработка и установка расширения)
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Потребуется ли вам дополнительная безопасность? ( VPN-сервис, двойная аунтефикация)
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Замечательно! Последний вопрос! Планируете ли вы подключение торгового оборудования?
(Касса, принтер этикеток, сканер штрихкодов и т.п.)
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Последний вопрос! Планируете ли вы подключение торгового оборудования?
(Касса, принтер этикеток, сканер штрихкодов и т.п.)
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РЕзультаты эллементы
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Бесплатный доступ на 30 дней
Скидка 50% на программы 1С
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Наши продукты

1С в аренду
Облачный сервис по аренде программ фирмы 1С. Без покупки программы. Без проблем
Подробнее
Хостинг 1С
Размещение ваших лицензий 1С на облачном сервере
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Аренда сервера под 1С
Создание Вашей собственной структуры на отдельном сервере. Возможность самостоятельного администрирования
Подробнее
IT-аутсорсинг
Системное администрирование и поддержка IT-инфраструктуры. Без отпуска и выходных
Подробнее

Преимущества работы в облаке

Базы 1С хранятся в надежных ЦОД
Базы 1С хранятся в надежных ЦОД
Доступ из любой<br />точки мира 24/7
Доступ из любой
точки мира 24/7
Все лицензии <br>можно арендовать
Все лицензии
можно арендовать
Ежедневное резервное копирование
Ежедневное резервное копирование
Консультации<br> по работе в 1С
Консультации
по работе в 1С
Снижение расходов<br> на собственную <br>инфраструктуру
Снижение расходов
на собственную
инфраструктуру
Попробовать 30 дней бесплатно
Не знаете какое решение в облаке вам подходит?
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Мы сможем подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса.
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Ваш бизнес – наше решение

1С:Бухгалтерия ПРОФ
от 1085 р./мес
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета
Подробнее
1С:Зарплата и управление персоналом
от 1 185 р./мес
Все HR-процессы в одной программе
Подробнее
1С:ГРМ
от 30 р./день
Конструктор решений 1С по работе c облачными продуктами
Подробнее
1С:Управление нашей фирмой 8
от 1 085 р./мес
Автоматизация всех видов учета на малом предприятии, а также упрощение анализа и планирования бизнеса
Подробнее
1С:Бухгалтерия 8 КОРП
от 1 435 р./мес
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета компании
Подробнее
1С:Комплексная автоматизация
от 1 635 р./мес
Обеспечение ведения бухгалтерского учета, реализации кадровой политики предприятия, учета различных видов долгосрочных активов
Подробнее
1С:Управление торговлей
от 1 185 р./мес
Программный продукт, позволяющий в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета торгового предприятия
Подробнее
1С:Фреш
от 621 р./мес
Работайте в 1С удаленно из любого места через интернет
Подробнее
Яндекс 360
от 249 р./мес
Виртуальное пространство для решения повседневных бизнес-задач
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itsupport@1cbit.ru

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24.08.2023
Почему стоит выбрать Яндекс 360 от 1BITcloud?
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11.08.2023
Что такое ИТ-активы?
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07.08.2023
Реально ли сократить расходы на ИТ?
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02.08.2023
Влияние ИТ-аутсорсинга на бизнес-процессы и эффективность компании
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15.08.2023
Персональные данные клиентов: как не допустить утечку?
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14.08.2023
Что важно знать о роуминге в ЭДО?
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1С облако — аренда 1С в облаке от компании 1BITcloud

Автоматизируйте бизнес с облачными решениями 1С — для доступа к возможностям программного обеспечения 24/7 с любого устройства. С 1BITcloud вы сможете использовать все преимущества облаков — безопасность, выгоду и удаленный доступ.

Что такое 1С в облаке?

1С в облаке — решение, которое дает возможность сотрудникам пользоваться конфигурациями 1С в любое время, находясь в офисе или работая из дома. Все, что необходимо для подключения — доступ к интернету. Благодаря низким ценам, программное обеспечение одинаково подходит для малого, среднего и крупного бизнеса.

Одно из главных преимуществ 1С в облаке — безопасность. Серверы нашей компании размещены только в проверенных и современных дата-центрах с отказоустойчивостью в 99,982% на территории России — в полном соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных» и другими НПА.

Как эффективно и безопасно работать с 1С облако?

Для удобной, выгодной и безопасной работы с 1С облако, обращайтесь к профессионалам — в компанию 1BITcloud. Мы работаем с 2006 года, успешно внедряем решения 1С в разных сферах бизнеса и поддерживаем клиентов 24/7.

Наши преимущества:

Выгодные тарифы.
В стартовую стоимость включено все необходимое для быстрой и комфортной работы: все возможности выбранной конфигурации, регулярные обновления, заботливая служба поддержки.

Легкий старт.
Оставляйте заявку на нашем сайте и получайте доступ к облачным решениям 1С в течение 1 часа — быстро и удобно.

Акции и скидки.
Предоставляем бесплатный тестовый доступ к программам 1С на 30 дней.

Нужна консультация? Позвоните нам по телефону 8 (495) 748-40-40 или оставьте свой номер для обратного звонка специалиста — мы предложим выгодный тариф для вашей компании, расскажем о действующих акциях и ответим на все возникшие вопросы!

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