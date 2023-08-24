1. Оптимизация издержек в области IT и программных продуктов для бухгалтерского учета 2. Мобильный офис 3. Мгновенный безболезненный переход всего офиса на удаленную работу

Настоящим письмом мы хотим выразить искреннюю благодарность вашей команде за нестандартный подход к решению различных ситуаций, за профессионализм высокого уровня и клиентоориентированность.ООО «Травеларис» работает в сфере бизнес трэвел — услуги по организации командировок для юридических лиц. Когда мы начинали наш бизнес в 2017 году, нам необходим был опытный партнер с известным послужным списком и подтвержденными достижениями в области облачных технологий и аренды прикладных программ. В результате исследования рынка была выбрана компания 1БИТ. Мы хотели организовать современный мобильный офис без тяжелого “железа”, серверов и прокладки сетей. Кроме этого, при выходе на рынок, нам необходимо было оптимизировать издержки для образования конкурентоспособных цен на наши услуги. Вместе с вами нам удалось успешно справиться с этими задачами.Нам очень повезло с менеджером, выделенным для поддержки нашей компании. Виктория Егошина всегда на связи, оперативно помогает в решении любого вопроса и является связующим звеном в отношении всех сервисов, которыми мы пользуемся в 1БИТ, а именно: аренда облачного пространства, абонентское обслуживание на серверах, аренда программы 1С, абонентское обслуживание программы 1С, в том числе плановые обновления и др.Мы рекомендуем 1 БИТ как идеальное решение для малого и среднего бизнеса в любой отрасли, если перед компанией стоят следующие задачи:Перечисленные преимущества особенно актуальны в период сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Наша отрасль пострадала более других в это непростое для всех время, и мы безмерно благодарны вам за поддержку, понимание и реальную помощь.Огромное спасибо!